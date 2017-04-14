Niksar Şehit Ömer Halisdemir Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliği ile Niksar’da öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerine yönelik olarak seminer düzenlendi. Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Serin öğrenciler; meslek Seçimi, kariyer Planlama ve sınav Kaygısı konularında seminer verdi. Seminer iki oturum şeklinde gerçekleşti. 1. Oturuma Niksar’da akademik eğitim veren Fen Lisesi ve Anadolu Liseleri, 2. Oturuma ise mesleki eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencileri katıldı. Seminer sonunda İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüsamettin Turak ve Niksar Şehit Ömer Halisdemir Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürü Yunus Yılmaz, Üniversiteden gelen konuklar Prof. Dr. Oğuz Serin ve Araştırma Görevlisi Ceylan Erhan’a hediyeler vererek teşekkürlerini sundular.