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20 Mayıs 2018 10:37

Öğrenciler atık malzemelerden maket ev yaptılar

TOKAT (İHA) – Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü’nde okuyan öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları evler gerçeğini aratmadı.

Öğrenciler atık malzemelerden maket ev yaptılar

20 Mayıs 2018 10:37


Zile Meslek Yüksek Okulu Mimarlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencileri, uygulamalı derste atık malzemelerden yaptıkları evlerle hem kendini geliştiriyor hem de atık malzemelerle hayallerini evlere yansıtıyor. Evlerde kulak temizleme pamuğundan yapılan ışıklandırma, zımparadan yapılan çatı, kibrit kutusundan yapılan balkonlar dikkat çekiyor.


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Nihal Tekin, öğrencilerinin evdeki atıl malzemeleri kullanarak bu maketleri ortaya çıkardıklarını belirterek, "Çocuklarımız konut tasarladılar. Bu konutlarında ilk önce her hafta kritik alarak, her hafta yavaş yavaş ilerlediler. Çocuklarımız iki boyutta çizimlerini ve tasarımlarını yaptılar. Tasarıma başlamadan önce bir konseptle yola çıktılar. Herkes ne görmek istiyorsa, hayalinde ne canlandırıyorsa bunu çizimine, kağıdına döktü. Daha sonra bu çizdiklerini teknik resim kuralları çerçevesinde 1 bölü 100 ölçekte bize yansıttılar. Planlarını, kesitlerini aldılar. Çatı planlarını oluşturdular. Binalarının 4 cepheden görünüşlerini çıkardılar ve daha sonra bunu üç boyutta da görmek istediler. Bu projelerini üç boyutta gördüklerinde de hataları olduğu ya da planda hangi tasarımı yapmak istediklerine de karar verdiler" dedi.




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