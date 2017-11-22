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22 Kasım 2017 11:14

Öğrenciler, Kerkük için özel klip hazırladı

Tokat’ın Zile ilçesinde fen lisesinde okuyan 35 öğrencinin Kerkük için hazırladığı özel klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Öğrenciler, Kerkük için özel klip hazırladı

22 Kasım 2017 11:14


Zile Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Rüstem Coşgun’un organize ettiği klip çalışmaları 3 hafta sürdü. Öğrenciler Zile’nin tarihi yerleri ve sokaklarında çekimleri ve ses için stüdyo kaydını tamamladı. Kerkük ve Anadolu Türklüğü arasındaki bağların insanlara hissettirilmesini amaçlayan klip sosyal medyada beğeni topladı. Coşgun, amaçlarının bu coğrafyada yaşayan Türkmenlerin varlığını farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Türkmeneli olan Musul Kerkük de, Suriye’de cereyan eden olan olaylar Anadolu’da muhakkak bir yankı bulmakta ve bulması da gerekmektedir. Bizde düşündük ki Musul ve Kerkük meselesinde bir Türk çocuğunun kayıtsız kalması düşünülemez. Gençlerin talebi üzerine böyle bir çalışma içerisine girdik. Amacımız esasında bu coğrafyada yaşayan Türkmen kardeşlerimizin varlığını bir daha teğet etmek ve bir farkındalık oluşturmak. Söylediğimiz türkü bir Kerkük hoyratıdır. Hoyratı Anadolu coğrafyasından ayıramazsınız, Kerkük’ü de bu coğrafyadan ayıramazsınız” dedi.


Klipte yer alan öğrenciler ise Türkmenlere bizler sahip çıkmazsak kimler sahip çıkacağı düşüncesiyle bu klibi hazırladıklarını kaydetti.




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