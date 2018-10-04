Öğrenciler yavru köpekleri doyasıya sevdi

Tokat'ta öğrenciler hayvan barınağında kalan yavru köpeklerle yakından ilgilenerek onları doyasıya sevdi.

Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısı ile anaokulu ve ilkokulu öğrencileri Tokat Belediyesi Hayvan Barınağında düzenlenen programa katıldı. Tokat Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda öğrenciler renkli dakikalar yaşadı. Hayvan barınağı girişinde galoş ve maske takarak yavru köpeklerin bulunduğu alana giren öğrenciler, yavru köpeklerle buluştu. Onlara yem verip yakından ilgilenerek kucağına alıp sarılan öğrenciler farklı bir sevinç yaşadı. Öğrenciler ayrıca sokak hayvanlarına eziyet edilmemesi için büyüklerine önemli mesajlar verdi.

"Hayvanları korumalıyız çünkü onların da bir canı var"

18 Mart İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Eylül Aydoğan, duygularını dile getirerek, “Hayvanları korumalıyız çünkü onların da bir canı var. Sokak hayvanlarına yem ve su vermeliyiz. Onları sevmeliyiz. Onlardan korkarsak onlar da bizden korkar. Bugün burada bir sürü köpek sevdim. Çok güzeller, çok tatlılar. Buraya ilk defa geliyorum, bu kadar güzel köpekleri de ilk defa görüyorum” dedi. Kucağına aldığı yavru köpeği seven ilkokul öğrencisi Şevval Akdağ ise ilk defa yavru köpek sevdiğini ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

Tokat Belediyesi Veteriner Hekim Şafak Hüner, çocuklara hayvan sevgisi aşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Öğrenciler çok mutlu oldular, neşeliler. Amacımız hayvanları sevdirmek onlara bir yuva bulmak, bu alışkanlığı çocuk yaşta vermek” diye konuştu.

İlkokul öğrencilerinin yanı sıra anaokulu öğrencilerinin de ziyaret ettiği barınakta ilk defa köpeklerle yakından ilgilenme fırsatı bulan birçok öğrenci hayvan sevgisini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.