Öğrencilerden kediye şefkat eli

Öğretmenevi arakasında bir kedinin ayağının üzerine basamadığını ve topalladığını fark eden 11 yaşındaki Emir Yılmaz ile 13 yaşındaki Amine Kaya kediyi kucaklayarak okullarının yanındaki veterinere getirdi. Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, kediyi muayene ederek ayağında kırık olmadığını tespit etti. Kedinin ayağının incinmiş olabileceğini belirten Çelik, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Kedinin ayağında kırık olmamasına sevinen öğrencilerden Emir Yılmaz ise kediyi sahiplenmeyi düşündüğünü söyledi.