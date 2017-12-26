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26 Aralık 2017 17:08

Öğrencilerden kediye şefkat eli

Tokat’ta ayağının üzerine basamayan sokak kedisini veteriner hekime getiren öğrenciler duyarlılık örneği sergiledi.

Öğrencilerden kediye şefkat eli

26 Aralık 2017 17:08


Öğretmenevi arakasında bir kedinin ayağının üzerine basamadığını ve topalladığını fark eden 11 yaşındaki Emir Yılmaz ile 13 yaşındaki Amine Kaya kediyi kucaklayarak okullarının yanındaki veterinere getirdi. Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, kediyi muayene ederek ayağında kırık olmadığını tespit etti. Kedinin ayağının incinmiş olabileceğini belirten Çelik, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Kedinin ayağında kırık olmamasına sevinen öğrencilerden Emir Yılmaz ise kediyi sahiplenmeyi düşündüğünü söyledi.




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