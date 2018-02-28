Öğrencilere Sivil Savunma Anlatılarak Yangın Eğitimi Verildi.

Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, afet anında yapılması gerekenler ve kendilerini nasıl koruyacakları anlatıldı. Öğrencilerin sivil savunma bilincinin arttırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, Zile belediyesi İtfaiye müdür yardımcısı Fatih Candan öğrencilere, afetlerin günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini ve önemli olanın bu afetlere karşı bilinçlenmek olduğunu belirtti.

Öğrencilere; olağanüstü hallerde, deprem anında ve yangın halinde yapılması gerekenler, alarm ve ikazların anlamları anlatılarak sığınaklar hakkında bilgi verildi. Öğrencilere son olarak yangın söndürme ve binadan yaralı kurtarma eğitimi verilerek tatbikatları yapıldı.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel yaptığı yazılı açıklama ile “Bölgenin en çok eğitimi yapan belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü felaketten uzak, barış içinde mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ederek, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm sivil savunma çalışanlarının, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelimizin Sivil Savunma Günü’nü kutluyorum.” dedi.