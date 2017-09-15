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15 Eylül 2017 17:39

Öğretmenler motivasyon pikniğinde buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğretmenleri yeni eğitim öğretim yıl öncesinde düzenlenen motivasyon pikniğinde bir araya geldi.

Öğretmenler motivasyon pikniğinde buluştu

15 Eylül 2017 17:39


Gümenek Parkında Okul Müdürü İsa Çabuk önderliğinde düzenlenen piknikte öğretmenler güzel bir gün geçirdi. Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte yeni bir eğitim ve öğretim yılına girecek olan öğretmenler motivasyon pikniğinde sohbet ederek hedeflerini değerlendirdi. Okulun başarısının artmasında temel etkenlerden birisi olan öğretmenlerin motivasyonunu yükseltme birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla piknik düzenlediklerini ifade eden Müdür Çabuk, “Pikniğimiz dolu dolu büyük bir neşe içinde geçti. Mesleki çalışmalara döneminde ilk defa yapılan bu etkinlik öğretmenlerimizin mesleklerindeki şevki ve azmi arttırmıştır. Bu etkinliklerin her mesleki çalışmalar döneminde yapılması öğretmenlerimiz tarafından temenni edilmektedir” dedi.




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