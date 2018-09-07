Okul servislerine sıkı denetim

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenci servislerini denetim altına aldı. Şehir merkezindeki okullara öğrenci taşıyacak olan servis araçları Uzunburun mevkinde bulunan alanda kontrolden geçirildi. Araçların periyodik bakımlarının yanı sıra servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken güvenlik kamerası, emniyet kemeri, otomatik kapı gibi unsular gözden geçirildi. Eksik donanımı bulunan araç sürücüleri uyarılarak okullar açılana kadar eksiklerini tamamlamaları için süre verildi. Okulların açıldığı günden itibaren ise yapılacak denetimlerde eksikleri bulunan araç sürücülerine ceza işlemi uygulanacağı bildirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında yapılan denetimlerde 410 sürücüye işlem yapıldığını, 10 sürücüye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle araçlarının trafikten men edildiğini söyledi.

Emniyet kemeri uyarısı

Servis aracı kullanacak olan sürücülerin 26 yaşından gün almış 66 yaşından gün almamış olması gerektiğini ifade eden Bozkurt SRC sürücü belgeleri, ruhsatları, belediyeden alınmış özel izin belgesi ve araçlarda bulunması gereken diğer araç ve gereçlerin bulunması gerektiğini dile getirdi. Emniyet kemeri uyarısında bulunan Bozkurt,"Araç sürücümüz önce kendi emniyet kemerini takacak. Daha sonra öğrencinin emniyet kemerinin takılmasını sağlayacak. Emniyet kemeri takmadan aracını hareket ettirmeyecek. Diğer bir önemli konuda araçların kapıları açılır kapanır, sürücü tarafından kontrol edilir şekilde olacak. Yani sürücü tarafından açılacak, sürücü tarafından kapanacak. Manuel açılıp kapanma olmayacak. Araçların camları da sabit monteli olacak, öğrenci tarafından açılabilecek şekilde olmayacak. Araç sürücü mevcut koltuk sayısının haricinde öğrenci bindirmeyecek. Bunların denetimine günübirlik devam edilecek. Bu şekilde güvenli bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeyi sağlayacağız" diye konuştu.

Çocukların araçta unutulmaması için alınan önlemler

Çocukların araçta unutulmaması için alınacak önlemleri anlatan Bozkurt,"Yapılan düzenlemede sistemin tüm araçlara monte edilmesi için 2019 yılı Eylül ayının 3’üne kadar süre verildi. Bütün araçlar bu süre içerisinde sistemin monte edilmesini tamamlayacak. Yeni imalat olan araçlarda bu sistem zaten mevcut" ifadelerini kullandı.

Servisçiler Odası Başkanı Hüseyin Atasoy ise 210 servis aracını yeni eğitim-öğretim dönemine hazırladıklarını belirterek,"Bize emanet edilen yavrularımızı sağlıklı, sıhhatli, güvenli bir şekilde evlerine okullarına götürüp getirmek için hazırlıklarımızı yaptık. Tüm servis camiasının kazasız belasız bir eğitim-öğretim yılı geçirmesini temenni ediyorum. Okullar açıldığında bir trafik yoğunluğu olacak. Trafik ekipleriyle istişareli bir şekilde birbirimize yardımcı olacağız" diye konuştu.

Servis Kaptanı Murat Yazıcı da Yazıcı servis araçlarının hem iç hem de dışının kameralarla donatıldığını sensörler yardımıyla aracın arkasına veya önüne bir çocuk yaklaşması halinde kameradan görülebileceğini ve sensörlerin alarm vereceğini kaydetti.