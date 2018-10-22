Okula gitmeyen oğlunu 155'e ihbar etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde oğlunu okula göndermeyen anne 155 polis imdat hattını aradı, annenin çaresizliğine polis duyarsız kalmadı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar'da ikamet eden Nurhan ve Erdoğan Kezer çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan 1. sınıf öğrencisi Yiğit Efe, okula gitmek istememesi üzerine annesi 155 polis imdat hattını aradı. Çocuğunu okula gönderemediği için polisten çocuğu korkutup okula göndermesi isteğinde bulunan anne Keser'in talebine karşı Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sezai Acerce, marketten oyuncak ve çikolata alarak Yiğit Efe'nin evine gitti. Polis memuru Acerce, Yiğit Efe'yi polis otosuna bindirip gezdirdikten sonra ikna ederek Ulvi Saime Kaya İlköğretim Okuluna götürdü.