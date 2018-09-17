Okulun ilk gününü mangal partisi yaparak kutladılar

Tokat'ta lise öğrencileri okulun ilk gününü mangal partisi yaparak kutladı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim veren Tokat Özel Erişim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okulların açıldığı ilk gün öğrencilere sürpriz etkinlik yapıldı. Okul bahçesine kurulan mangalda öğrencilere öğle yemeğinde köfte ikram edildi. Ayrıca müzik eşliğinde öğretmenleri ile halay çekerek, oyun havaları eşliğinde eğlenen öğrenciler okulun ilk gününü renkli geçirdi. Okul Müdür Yardımcısı Tahir Arslan, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk günü okula yeni katılan öğrencilerin okula adaptelerini hızlandırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade ederek,"Okulun ilk günü biraz şenlik havasında geçsin istedik. O nedenle böyle bir mangal partisi organize ettik. Umarım yeni eğitim öğretim yılı devletimize milletimize öğretmenlerimize velilerimize hepsine hayırlı olur" diye konuştu.