Ölmek üzereyken bulunan ata hayvanseverler sahip çıktı

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde sahipsiz bir atın bakımsızlıktan ölmek üzere olduğu bilgisini alan hayvansever Leyla Çetin, durumu Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Veteriner Hekim Ülkü Gümüş’ün muayene ettiği ata barınak aranmaya başladı. Hayvansever Leyla Çetin’in ricası üzerine konuya duyarlılık gösteren Avukat Süleyman Kaya ata çiftliğinde bakmayı kabul etti. At, hayvansever Çetin tarafından kiralanan kamyonetle Akbelen köyü yakınlarındaki çiftliğe getirildi. Çiftlikteki diğer atlarla birlikte bakımı yapılan ata "İdil" ismi verildi.

Atın bakımını üstlenen Avukat Süleyman Kaya’nın kahyası Seyfettin Pekel, geldiğinde ayakta dahi duramayan atın her geçen gün iyileşmeye başladığını ifade ederek, "Ölmek üzereyken bir hayvansever tarafından fark edilen at çiftliğe getirildi. Yaşlı hayvanın kaburgaları sayılıyor, bakımla düzelmesini ümit ediyoruz. Buraya geldiğinde ayakta dahi duramıyordu. Şuan durumu iyiye gidiyor sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi.