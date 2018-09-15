(onay bekliyor) Dokuz yıllık öğretmen engelinden dolayı görevinden alındı

Tokat'ta 9 yıl ana sınıfı öğretmenliği yapan Filiz Begiş Naz (40), velilerin şikayeti üzerine konuşma güçlüğü çektiği gerekçe gösterilip öğretmenlikten alınarak farklı bir göreve atandı.

Tokat'ta doğuştan serebrpalsi (SP) hastası olan Filiz Begiş Naz, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünü birincilikle kazandı. Bir yıl Konya Selçuk Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliğine yatay geçiş yaptı. 2004 yılında mezun olduktan sonra Tokat'ta ücretli öğretmen olarak göreve başladı. 2010 yılında engelli kadrosu kontenjanından sınava girerek kadro alan Naz, eş durumundan dolayı 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesine atandı. Tarsusta Doktor Mehmet Şanlı Anaokulunda göreve başlayan Naz, 1 yıl burada görev yaptıktan sonra hamile olduğu için izne ayrıldı. İzin dönüşü velilerin şikayeti üzerine Tarsus Anaokuluna görevlendirilen Naz, okulun ilk günü müfettiş raporu ile görevinden alınarak memur olarak görevini ifa etmesine karar verildi. Verilen karara karşı mahkeme yoluna başvuran Filiz Begiç Naz, yeni eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala yaşadığı duyguları dile getirdi.

"Öğretmenlik görevimin yeninden verilmesini istiyorum"

Naz, velilerin ön yargıları nedeni ile çok sevdiği mesleğinden alındığını ileri sürerek, “Velilerin şikayeti ile beni en sevdiğim öğretmenlikten alıp sadece düz memurluğa verdiler. Oysaki kanunlar, öğretmenlikten alırsanız idareciliğe vermeniz gerekiyor diyor. Ama beni düz bir memur yaptılar. Şundaki okulumda bir odam bile yok. Her gün bir yerdeyim, aşağılayıcı bir haldeyim” dedi.

Okulların açılacak olması nedeni ile öğretmenlik mesleğini yapamayacağı için duygusal anlar yaşayan Naz, “Öğretmenlik görevinin yeninden verilmesini istiyorum. Düz memur olarak çalışmak istemiyorum. Çünkü öğretmenlik benim çocukluk hayalimdi. Bütün ömrümü o hayale göre şekillendirdim ve o hayale göre kendimi eğittim” diye konuştu.

Eşinin engelinden dolayı bir ayrımcılığa uğradığını ileri süren Sosyal Bilgiler Öğretmenini Savaş Naz, “Milli Eğitim bu konuda daha farklı bir uygulama yapabilirdi. Eğer fiili olarak ders anlatması istenmiyorsa özlük hakları saklı kalmak kaydı ile başka bir göreve verilebilirdi. Bu yapılmadı ama direk alt göreve alındı. Başkan bir şekilde değerlendirilebilirdi. ARGE biriminde görev yapabilirdi. Şu anki görev düz memur, geri hizmete alında bir anlamda. Daha önce 9 yıl başarı ile görev yapmış bir öğretmenin böyle bir muameleye maruz kalması son derece anlamsız. Tamamen insanların dış görünüşe bakarak ön yargılı davranması” ifadelerini kullandı.

Çocukluk hayali idi

Kızının öğretmenlik mesleği çocukluk hayali, yaşama sevinci olduğunu ifade eden anne Fadik Begiş ise şöyle konuştu: “Kızımın öğretmenliği elinden alındı. Çok üzgünüz. Öğretmen olabilmek için çok çalıştı. Çok başarılı idi. 9 yıl öğretmenlik yaptı, görevinden aldılar. 15 yıl ben kızımı sırtımda taşıdım okuttum. Küçükken bile öğretmenlik oynuyordu”

Veliler şikayet etti

Öte yandan velilerin Tarsus Anaokulu Öğretmeni Filiz Begiş Naz'ın “İradesi dışında konuşma ve ses bozukluğu, konuşmasının anlaşılması zor olması, öğrencilerle iletişim kuramaması, öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilenmesi ve okula gitmek istememeleri” iddiadaları üzerine başlatılan inceleme doğrultusunda müfettiş raporunda velilerin iddialarının sübuta erdiği sonucuna ulaşıldığı ifade edilerek, “Tarsus Anaokulu Öğretmeni Filiz Begiş Naz'ın engelli gurubundan atandığı, sağlık özrünün sürekli ve kalıcı olduğu, görev yaptığı okullarda soruşturma sonucu 3 defa görev yerinin değiştiği, çalıştığı diğer okullarda da aynı sorunları yaşadığı kanaati oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 58. Maddesi gereğince diğer hizmetler sınıfındaki durumuna uygun kadroya atanmasının uygun olacağı yönündeki kanaatimi arz ederim” şeklindeki ifadelere yer verildi.