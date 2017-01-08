Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 13:38

Onbeşliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Onbeşliler Sarıkamış şehitleri için yürüdü

08 Ocak 2017 13:38

Sarıkamış Harekatı’nın 102’inci yıl dönümünde şehitlerin anısına Tokat’ta düzenlenen yürüyüşe onbeşliler de katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı organizesinde 81 ilde aynı anda ‘Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak’ sloganı ile Sarıkamış Harekatı’nın 102’inci yıl dönümü ve tüm şehitler anısına gerçekleştirilen “Sarıkamış Şehitleri ve Tüm Şehitlerimizi Anma Yürüyüşü", Tokat’ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başladı. Türk bayrağı açarak yürüyüş yapan gençler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı. Yürüyüşte en ön sırada Çanakkale cephesine giderek henüz 15 yaşında iken şehit olan askerleri temsil eden gençler yer aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşte şehitler için dualar okundu.
Çanakkale cephesine giderken o dönemki asker kıyafetlerini giyerek yürüyüş yapan gençlerden İdris Ergin, hava soğuk olmasına ve üşümelerine rağmen Sarıkamış’taki ruhun içlerinde canlandığını ifade ederek, “Atalarımız bizler için orada donarak şehit olmuşlar. Gerekirse bizler de donarak şehit olmaya hazırız” dedi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da bundan 102 yıl önce Sarıkamış’ta bu vatan, bayrak için ecdadımızın şehit düştüğünü ifade ederek, “Bizler de Tokat’ta Sarıkamış şehitlerini unutmamak, soğuk havada yüreğimizdeki şehit aşkı ile vatan aşkı ile yürüdük ve burada dualarla şehitlerimizin ruhunu şad eyledik” diye konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise yaşlısı ile genci ile hep beraber yürüdüklerini ifade ederek, “Okçular tepesini terk etmeyen bir milletiz. Bir ölüyoruz, bin yürüyoruz. Bu şunu gösteriyor artık bu gençlik, bu millet emperyalizmin küresel ayak oyunlarına ülkesini, milletini teslim etmeyecek. Her kesimi ile beraber kenetlendiğini, beraber olduğunu gösteriyor” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
-2
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Pazartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -2°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç