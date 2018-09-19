Ormanda ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dün annesi tarafından ormanda ölü olarak bulunan 27 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı.

Erbaa ilçesinde Ziya Gökalp Mahallesi Üç Tepeler ormanlık alanında annesi tarafından cesedi bulunan Yavuz Kayabaşı ikindi namazına müteakip Erbaa Merkez Büyük Cami'nde kılınan cenaze namazından sonra Sarmadut Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kayabaşı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay, Pazartesi günü evden çıkan Yavuz Kayabaşı sonra bir daha dönmedi. Bunun üzerine anne S.A. bir gün sonra kendisinden haber alamadığı oğlunu ormanlık alanında aramaya çıktı. Anne arama sırasında tarla kenarında ağaçların yanında oğlunun cesedini buldu.