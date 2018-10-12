Tokat'ın Niksar ilçesinde 6 Ekim günü okula gitmek üzere evden ayrılan ortaokul öğrencisinden bir haftadır haber alınamıyor.

Niksar ilçe merkezinde Kırkkızlar Mahallesi Şehit Muammer Ardıç Sokak'ta oturan Fatma-Güven Çakır çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ortaokul 3. sınıf öğrencisi Göknur Çakır (12), geçen hafta Cuma günü “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Göknur'un ailesi kızlarının eğitim gördüğü İhsan Karatay Ortaokuluna giderek öğretmenlerden bilgi aldı. Göknur'un okula gitmediğinin bildirilmesi üzerine telaşlanan aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Emniyet birimleri, Göknur Çakır'ın bulunması için çalışma başlattı. İlk aramalarda herhangi bir ize rastlanmazken, ailesi özel bir televizyon kanalındaki kayıp programına başvurdu. Programa bağlanan bir tanığın, çocuğun Erbaa ilçesinde iş başvurusu yaptığı iddiası üzerine, polis ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.