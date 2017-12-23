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23 Aralık 2017 11:13

Osmanlı eseri 445 yıllık camide restorasyon çalışması başlatıldı

Tokat’ta Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden 445 yıllık Ali Paşa Camii’nde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Osmanlı eseri 445 yıllık camide restorasyon çalışması başlatıldı

23 Aralık 2017 11:13


Sultan 2. Selim zamanında Ali Paşa tarafından 1572 yılında yaptırılan cami Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1 milyon 700 bin TL’ye ihale edilerek restorasyon çalışmaları başlatıldı. İbadete kapatılan caminin eskiyen kurşun kaplama kubbeleri başta olmak üzere iç ve dış cephesinde restore ediliyor. Caminin uzun yıllar kirlenen iç ve dış cephe duvarları ise özel bir temizleme tekniği olan mikro kumlama yöntemiyle temizleniyor. Portatif basınçlı kumlama makinesi ile temizlenen taşlar doğal görünümüne kazandırılıyor. Ahşap mahfilde yağlı boya altında kalan süslemelerinde gün yüzüne çıkarılması için çalışma yapılıyor. Ayrıca caminin içten ve dıştan aydınlatma sistemi restorasyon çalışmaları kapsamında yenileneceği öğrenilirken, caminin restorasyon işlemlerinin ardından tarihi şadırvanında bakım yapılacak.


Devam eden restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, 1572 yılında Ali Paşa tarafından yaptırılan caminin 1939 ve 1943 yıllarında meydana gelen depremlerde ciddi olarak hasar gördüğünü, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1947-1960 yıllarında yapılan restorasyonlarla caminin bugün ki halini kazanmış olduğunu söyledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1998 yılında yapılan onarım çalışmalarının ardından 19 yıl sonra camide kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldığının altını çizen Müdür Kılınç, “Ali Paşa Caminin ciddi bir restorasyona ihtiyacı vardı. Caminin iç yüzeyindeki taşlarda zamanla oluşan kirlenme ve aydınlatma problemi nedeni ile karanlıktı. Caminin üst örtüsünde su almalar vardı. Bu sorunların tamamını kapsayacak şekilde türbesi ve şadırvanı dahil olmak üzere çevre düzenlemesi ile birlikte camiyi restorasyona aldık. Nasip olursa Ramazan ayında camimiz tekrar ibadete açılacak” dedi.


Müdür Kılınç, 16. Yüzyılda yapılan caminin avlu kısmında Ali Paşa’nın hanımı ve oğlu ile kendisinin kabirlerinin olduğu bir türbede de restorasyon çalışması yapılacağını sözlerine ekledi.




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