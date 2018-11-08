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Otomobil ata çarptı: 2 yaralı

Tokat’ta gece saatlerinde yola çıkan sahipsiz ata otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta gece saatlerinde yola çıkan sahipsiz ata otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde olan İlhamı G. (36) idaresindeki 60 PA 578 plakalı otomobil gecenin karanlığında aninden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön camına çarpan at telef olurken, otomobil sürücü ile yanındaki Tahsin Y. (33) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma trafik ekipleri ve vatandaşlar tarafından telef olan at yol kenarına alındı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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