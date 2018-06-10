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10 Haziran 2018 22:32

Otomobil mezarlık duvarına çarptı sürücü öldü

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mezarlık duvarına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil mezarlık duvarına çarptı sürücü öldü

10 Haziran 2018 22:32


Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Özgür Sokakta meydana gelen olayda, Abdullah Kaya (88) idaresindeki 52 HA 826 plakalı otomobil, yokuş aşağı ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlık duvarına çarparak durdu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Haberi alan yaşlı adamın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Abdullah Kaya’nın cansız bedeni, Niksar Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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