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06 Temmuz 2017 05:03

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 kişi kayıp

Tokat’ta sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, suya kapılan 1 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 kişi kayıp

06 Temmuz 2017 05:03

Akıntıya kapılan otomobil ekiplere zor anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre; Gezirlik Mahallesinde gece 01.30 sularında sulama kanalı yanındaki toprak yolda seyir halinde olan 60 HE 734 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ’ye ait sulama kanala uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişiden 1’si kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başarırken, diğer şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otomobilde olduğu tahmin edilen üçüncü şahısı çıkarmak için ise olay yerine AFAD, 112 Acil Yardım ekipleri ve polis sevk edildi. Zamanla yarışan ekipler vinç yardımı ile suya gömülü olan aracı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada otomobilin halatla bağlandığı tavan kısmı koparak suda sürüklenmeye başladı. Otomobil kanalın üstü kapalı olan bölüme akıntıya kapılarak yaklaşık 400 metre sürüklendi. Otomobilin peşi sıra koşturan ekiplerin kanalın üstü kapalı olan yere takılı kalması sonucu aracı vince bağladı. Olay yerine çağrılan ikinci bir vinç yardımı ile sudan çıkarılanı otomobilin içerisinde kayıp şahsın çıkmaması üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Araç içerisinden sağ kurtarılan Mustafa Yıldız ve Esat Özer Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.




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