Otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sulama kanalına uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Tokat Caddesi Kumçiftlik köyü mevkinde meydana gelen kazada Niksar istikametine seyir halinde olan C.Y. idaresindeki 60 BC 204 plakalı transit kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan M.D.'nin kullandığı 06 GAF 91 plakalı otomobil dönüş yapacağı esnada arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle sulama kanalına uçan otomobildeki 4 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.