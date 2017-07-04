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04 Temmuz 2017 00:38

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Tokat’ta otomobilin yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

04 Temmuz 2017 00:38


Edinilen bilgiye göre; Yazıcıoğlu Mahallesi Ahievlerinden şehir merkezine seyir halinde olan Ahmet Can Şahin (19) idaresindeki 60 HG 520 plakalı otomobil gece saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bordür taşına çarparak yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma devrildi. Taklalar atarak yan dönen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Furkan Ç. (15), Muhammet Ç. (15) yoldan geçen vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan virajlı yolda vatandaşlar daha büyük bir olayın yaşanmaması için bariyer yapılmasını istedi.




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