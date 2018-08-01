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01 Ağustos 2018 21:17

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

01 Ağustos 2018 21:17


Edinilen bilgiye göre, Akkuş istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki 55 BF 805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada araçta bulunan L.T., R.B. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçurumdaki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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