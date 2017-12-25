Otomobilde hindi satışı

Tokat’ın Artova ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Fahri Köseoğlu (38) yetiştirdiği hindileri kent merkezi Meydan Çarşısında satmak için otomobili ile getirdi. Otomobilin arka koltuğunu yatırarak üzerine branda seren Köseoğlu, 15 adet hindiyi araç içerisinde satışa çıkardı. Aracın bagaj kapısını açarak hindileri vatandaşların beğenisine sunan Köseoğlu, hayvanların soğuktan üşümemesi için bagajda getirdiğini söyledi. Hindileri 120 liradan satışa çıkaran Köseoğlu,"Hindilerimizi üşümesin diye arabada satıyoruz. Oldukça dikkat çekiyor, gelenler hindilere bakmadan kendini alamıyor. Allah’a şükür birkaç tane sattık. Fazla bir alıcısı çıkmadı, yakıt parasını karşılamaz diye daha gelemeyebilirim" dedi.