Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 17:31

Otomobilden 89 şişe kaçak alkol çıktı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente kaçak alkol soktuğu tespit edilen şahsın aracında yapılan aramada 89 şişe alkol ele geçirildi.

Otomobilden 89 şişe kaçak alkol çıktı

17 Ağustos 2018 17:31


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada otomobilin içerisinde kente kaçak alkol getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bahse konu otomobil kent merkezinde bulunan Doğukent Mahallesindeki Niksar Yolu TOKİ köprüsü üzerinde durduruldu. Tokat Cumhuriyet Savcısının gecikmesinde sakıncalı hal kapsamında verdiği arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 80 adet TAPDK belgesi bulunmayan kaçak olduğu değerlendirilen votka ile 9 adet TAPDK belgesi bulunmayan kaçak olduğu değerlendirilen viski olmak üzere toplamda 89 adet alkol ele geçirildi. 89 şişe kaçak alkole el konulurken araç sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç