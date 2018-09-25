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Otomobilin arka koltuğundaki dana görenleri şaşırttı

Tokat’ta bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden dana, diğer araçtaki vatandaşların cep telefonları ile görüntülendi.

Tokat'ta bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden dana, diğer araçtaki vatandaşların cep telefonları ile görüntülendi.


Tokat-Turhal karayolu üzerinde seyreden araç sürücüleri, bir otomobilin arka koltuğunda oturan danayı görünce, şahit oldukları anı cep telefonları ile kayıt altına aldı. Görüntülerde, Tokat'a seyreden bir otomobilin arka koltuğundaki dananın, rahat koltukların üzerinde etrafı seyrederek yolculuk yaptığı görülüyor.

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