Otomobilin tavanına gizledi, polisin gözünden kaçmadı

Tokat'ta, polis noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada tavan döşemesi altına gizlenmiş vaziyette 5 adet tabanca ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uzunburun mevki polis kontrol noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada aracın üst tavan kısmına gizlenmiş vaziyette içi yağlı şeffaf poşetler içerisinde çeşitli çap ve markalarda 5 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca aracın ön yolcu koltuğunun altında 2 adet MKE yapımı 9 milimetre çapında tabanca mermisi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler K.B ile A.B çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.