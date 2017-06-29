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29 Haziran 2017 23:47

Otomobilinden indi, tartıştığı şahsı tabancayla vurdu

Tokat’ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada aracında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Otomobilinden indi, tartıştığı şahsı tabancayla vurdu

29 Haziran 2017 23:47


Edinilen bilgiye göre, Akyamaç köyünde Murat E. (46) ile Cesur Yılar (34) arasında alacak verecek yüzünden tartışma yaşandı. Yol kenarında yaşanan tartışmada otomobilinden inen Murat E. kamyonette şoför mahallinde bulunan Cesur Yılar’a tabancayla ateş açtı. Başından ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobiliyle olay yerinden kaçan Murat E. yaklaşık bir saat sonra avukatı ile jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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