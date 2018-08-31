Almus ilçesinde 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılığın yanı sıra görselliği ile ilçeye değer katan Almus baraj gölünde önceki yıllara göre su seviyesinde ciddi düşüş yaşanıyor. Almus Barajı’ndan tarımsal sulama ve doğal yaşam için saniyede 25 metreküp su bırakılıyor. Yaklaşık olarak 5-6 metre düşüşün yaşandığı baraj gölünde su seviyesinin 3-4 metre daha düşmesi bekleniyor. Önceki yıllara göre gözle görülür oranda su seviyesinde düşüş yaşandığını ileri süren balık çiftliği sahipleri ise endişeli.

Balık Üretim Tesisi Sorumlusu Su Ürünleri Mühendisi Erdem Karaalioğlu, barajda su seviyesinin ciddi oranda düşmesi nedeni ile kafeslerde yetiştirdikleri alabalıklarda yüzde 50’ye yakın zaiyat yaşadıklarını ileri sürdü. Karaalioğlu, su seviyesindeki düşüşün devam ettiğine dikkat çekerek, “Barajdaki tüm üreticiler balık üretiminde sorun yaşıyor. Su seviyesinin çok daha fazla devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kıyıdaki kafesleri ortalara doğru çektik. Kıyıya yakın bazı kafesleri kaldırdık. Ama artık baş edemiyoruz, barajda ciddi anlamda bakteri ve parazitel hastalıklar yoğunlaşmış durumda. Balıklara larniya diye bir parazit musallat olmuş durumda. Ciddi anlamda üreticiler suyun düşmesinden kaynaklı olarak zarar görüyor. Bu durumu Almus’ta balıkçılığın sonu gelmek üzere diye algılayabiliriz. Bir cevap alamıyoruz yetkililerden, çözüm yolu yok zaten. Sadece bizlere dilekçe yazın diyorlar. Bizim balıkların yüzde 50’si ölmüş durumda bundan sonra ne olacağı meçhul. Bundan sonra nasıl bir çözüm üretebilirler bilmiyorum. Yağışların başlaması kasım ayını bulacaktır. 3 ay daha bu mevcut suda bakteri ile balık durduğu sürece bu balıklar ölmeye devam edecek. Suyun oksijen seviyesi ciddi oranda düştü. Üreticiler zor durumda” dedi.

Balıklar telef oldu

Balık Üretim Tesisi Sorumlusu Hayati Gül, geçen yıla göre bu sene su seviyesinin aşırı düşmesi nedeni ile balıkların telef olduğunu ifade ederek, “Benim 5 kafesim var, yaklaşık 30-40 zayiatımız var. DSİ’ye Tarım Müdürlüğüne dilekçe yazdık bir sonuç alamadık. Bu şekilde giderse zararımız daha fazla olur. Önlem olarak kafesler derine çektik ama buda sonuç değil. Su sıcak olduğu için balık yem yemiyor" diye konuştu.

Balık Üretim Tesisi Sorumlusu Su Ürünleri Mühendisi Umut Şahin ise su seviyesinin aşırı düşmesi nedeni ile kafeslerdeki ağların taban seviyesine değdiğini kaydetti. Alabalıkların bu durumdan ciddi olarak etkilendiğini ve telef olduğunu belirten Şahin, “Kafes ağlarımızın tabana değmesi nedeni ile balık ağlarında yırtılmalar ve balık kaçışlarında aşırı bir zayiata neden olacaktır. Bu düşüşlerin durması için Tarım İl Müdürlüğü ve DSİ’ye gerekli bildirimler yapılmasına rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanmamıştır” ifadelerini kullandı. Öte yandan DSİ ve İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri konuyla alakalı basına açıklama yapma yetkileri olmadığını kaydetti.

29 balık çiftliği bulunuyor

İl merkezine 34 kilometre uzaklıkta yeşil ile mavinin tüm tonlarının buluştuğu Almus ilçesinde 1966 yılında yapılan baraj gölü tarımsal sulamanın yanı sıra elektrik üretimi ve balık çiftlikleri ile bölgeye katma değer sağlıyor. Almus Barajında HES ortalama 86.021.351 kilovatsaat elektrik üretimi ile 25 bin 988 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. Almus Barajı’nda ayrıca alabalık ve somon balığı yetiştiriciliği yapılıyor. İrili ufaklı 29 tesisin bulunduğu baraj gölünde yılda yaklaşık olarak 5 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar yurt içinde İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Adana, Kayseri gibi büyük şehirlerin yanı sıra başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.