Özel gençler iş hayatına adım attı

Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Ortaokulu’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından Toplum Hizmetleri Projesi kapsamında işitme engelli Zehranur Tanrıverdi (19) ile ortopedik engelli Celil Soydan (18), 8 aylık işe başlamanın büyük sevincini yaşıyor. Zehranur okulun yemekhanesinde çalışırken, Celil ise teknoloji odasında çalışıyor, aynı zamanda bir görevli yardımıyla teknik hizmetleri de öğrenmeye çalışıyor.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Semra Öztürk, Zehranur’un Kız Meslek Lisesi Ağırlama ve Gıda Teknolojileri bölümünden mezun olduğunu kaydetti. Okul dönemi işitme engelli olması dolayısıyla sıkıntılı geçen Zehranur’un okulu bitirdikten sonra İŞKUR’a başvurduğunu ifade eden Öztürk, “Zehranur’un artık bir işi var ve çok mutlu. Konuşamasa da duygularını hareketleriyle ifade ediyor. Çünkü çalışmak, para kazanmak, kendi kazandığı parayı harcamak onun için ulaşılmaz bir şeydi. Buna ulaştığı için gerçekten çok mutlu” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır okulun yemekhanesinde çalışan Mukaddes Kurt, Zehranur ile birlikte çalışmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Zehranur hayattan bir şeyler almış, engelliyim diyerek içine kapanmamış. Onunla çalışmak bizler içinde gurur verici oldu” diye konuştu. Okulun yemekhanesinde 6 yıldır çalışan Şenay Uyumaz ise Zehranur’un meslek lisesi mezunu olmasının avantajlarını işine yansıttığını, kendilerine yardımcı olduğunu ifade ederek, “Zehranur işitmiyor ama bizi hissedebiliyor. Mutlu bir şekilde uyanıp işe gelmek istediğini annesinden öğrendik" ifadelerini kullandı.

İlk aylığıyla annesi ve kardeşlerine hediye alacak

İşe başlamanın heyecanını yaşayan Tokat Ticaret Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümünden mezun olan Celil Soydan ise okulda teknoloji odasında öğrencilere yardımcı olurken, aynı zamanda teknik işleri de öğreniyor. Soydan, İŞKUR’a başvurduğunu ve milli eğitim kanalı ile okulda işe başladığını belirterek, “İlk iş deneyimim mutluyum. İlk maaşımla kardeşlerime anneme hediye almayı düşünüyorum. Çalışmak benim için zor değil” dedi. Okulda hizmetli olarak görev yapan Hüseyin Biçer, Celil ile birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu, bazı el işlerini öğrettiğini kaydetti.

“İş hayatına atılan engelli gençlerimiz daha mutlu”

Okul Müdürü Abdurrahman İlhan, engelli dostları platformu olarak başlattıkları çalışmalar kapsamında engelli gençlerin iş bulmalarını yardımcı olmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl çalışan öğrencilerin yanı sıra bu yılda İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatına atılan öğrenciler oldu. İş hayatına atılan gençlerimiz gelir elde ettikleri için daha mutlu" diye konuştu.