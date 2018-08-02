(Özel) Yeşilırmak’ta Osmanlı kayıkları yüzmeye başladı

Kanal İstanbul’a kardeş proje olarak gösterilen 10 milyon 540 bin liralık Kanal Tokat Projesi kapsamında Yeşilırmak’ta rubber dam (şişme boru) sistemi ile su tutuldu. Şişirilen Yeşilırmak yatağında Osmanlı kayıkları yüzmeye başladı. Ayrıca ’Kanal Tokat’ projesi kapsamında hayata geçirilen Yeşilırmak’ta ’Suların ışık ve müzikle dansı’ gösterisi halkın yoğun ilgisini çekti. Vatandaşlar ırmak kenarına adeta akın ederken müziğe göre ritm tutan fıskiyelerin yanından Osmanlı kayıklarının geçmesi görsel şölen oluşturdu.

Osmanlı kayıkları İstanbul’da imal edildi

İstanbul’da imal edilerek Tokat’a getirilen Osmanlı dönemi Kancabaşı kayıklarına binmek için vatandaşlar sıraya girdi. 3 adet farklı boy ve yolcu taşıma kapasitesi olan ve elektrikli motorla çalışan Osmanlı Kancabaşı kayıklarına tanıtım amaçlı olarak vatandaşlar ücretsiz olarak bindi.

Yeşilırmak’ta kayıklarla gezinti yapan vatandaşların keyfine ortak olan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 1250 yılında yapılan Hıdırlık köprüsünün altından Osmanlı kayıklarının geçmesinin ayrı bir önem kattığını vurguladı. Başkan Eroğlu, Kanal Tokat Projesi kapsamında vatandaşların akşamları güzel vakit geçirebileceklerini ifade ederek, “Yeşilırmak’ta oluşturduğumuz sosyal donatı alanları ile hemşehrilerimiz yaz akşamlarının tadını çıkartmakta. Osmanlı kayıkları, fıskiyelerin gösterileri renklenen Tokat’ta vatandaşlarımıza böyle bir güzel hizmeti sunmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Kanal Tokat 2 yıl önce başlattığımız bir projemizdi. Yeşilırmak üzerinde suyun rubber dam sistemi ile boğulması suretiyle 2.5 metre yükseltilerek kayıklar yüzmeye başladı. İskelelerimiz, çay bahçelerimiz, yürüyüş yollarımız ile yenilenen Yeşilırmak çevresinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışmalarımızın önemli bir çekim merkezi oluşturacağının altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Kanal Tokat Projesi ile Yeşilırmak yatağında su seviyesi yükseltildi

Kanal Tokat’ta yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda su seviyesi 2 buçuk metreye yükseltildi. Yaklaşık 7 milyon liralık çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaların kapsamında ırmağın içerisinde 2 ayrı noktaya müzikli su gösterileri alanı oluşturuldu. Zemindeki taşlar değiştirilerek ışıklandırıldı. Her 50 metrede ırmağın 8-10 metre ilerisine doğru iskeleler yapıldı. 3 ayrı noktada da sosyal tesisler ve çocuk oyun alanları çalışmaları devam ediyor.