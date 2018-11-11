Parasını yatırıma dönüştürecek girişimciler yetiştiriliyor

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursunda yaklaşık 30 vatandaş profesyonel yatırım yapma hususlarında eğitim alıyor. Eğitimci Serdar Sakın tarafından verilen kursu başarı ile tamamladıktan sonra sertifika alacak girişimciler, bu belgelerle çeşitli KOSGEB desteklerinden de faydalanabiliyor. 150 bin liraya kadar kuruluş desteği alabilme şansına sahip girişimciler bu tutarın 100 bin lirası geri ödemeli olmak üzere 50 bin liraya kadar olan kısmını da hibe desteği olarak alabiliyor.

Uygulamalı girişimcilik kurslarını çok önemsediklerini ve ülke genelindeki mevcut ekonomik duruma katkı sağlayabileceğine inandığı yeni girişimcileri bu doğrultuda eğitmeye başladıklarını söyleyen Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, “Bir şehrin gelişmesi ve kalkınması için inançlı insanlara, sağlam insan dokusuna ve girişimci insanlara ihtiyaç var. Bu olmadan siz hiçbir şey yapamazsınız. Çarşıda sokakta herkes bize soruyor, ne olacak memleketin hali, kriz var filan diye. Biz de diyoruz ki çalışacağız. Bizim görevimiz, bizim işimiz; üretmek, çalışmak, kazanmak. Sonrası bizim işimiz değil. Yani biz başkalarına bağımlı yaşamayacağız. Kendi geleceğimizi ve kendi hayatımızı kendimiz oluşturmaya çalışacağız. Bir takım bakir olan sektörlerle alakalı bir takım yatırımlar yapacağız. Şehrimizdeki ekonomiyi büyütmeye çalışacağız. Daha çok üretim, daha çok satım, daha çok ihracat yapıp, bu şehre daha çok girdi sağlayıp, bunun da toplum tarafından paylaşılması sağlayacağız ve şehri bu şekilde geliştirmeye çalışacağız. Yani yapmamız gereken şey aslında; işin temeli olan Girişimcilik Kursları. Bunu çok çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz Tokat, daha önceki dönemlerde girişimcilik eğitimleri konusunda dördüncü olduğu dönemler filan da oldu” şeklinde konuştu.

Eğitim alan ve yeni iş yerleri açmayı hedefleyen girişimci adayları, yaptıkları işlerle yaşadıkları şehirde tanınmak istediği gibi, kurdukları işletmeleri kendilerinden sonraki aile fertlerine miras olarak bırakmayı düşünüyor.