Paşeyava'dan Suudi gazetecinin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Suudi gazeteci Cemal Kaışıkcı'nın öldürülmesiyle ilgili, "Meslektaşlarımızla ilgili kötü şeylerin aleyhindeyiz" dedi.

Tokat'ta kardeş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl anısı temasıyla düzenlenen kitap fuarına katılmak üzere kente gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'yı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu makamında kabul etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Paşayeva, Türkiye'de Şırnak ile Tunceli dışında görmediği il kalmadığını kaydetti. Star Rafineri ile Azerbaycan ile Türkiye'nin dünyaya bir mesaj verdiğinin altını çizen Paşayeva, “Azerbaycan'ın Azerbaycan dışındaki en büyük sermayesi o sermayenin Türkiye'ye koyulması 6.3 milyar dolar bir yatırım 10 milyara dolara kadar yakın aylarda devam edecek. Bu sermayenin Türkiye'ye yatırması bir mesajdı, Azerbaycan'ın Türkiye'ye verdiği önem değer. Burası kardeş devletimiz bizim öncülüğümüz Türkiye. Türkiye'nin güçlenmesi Cumhurbaşkanımızda söyledi ‘bizim gücümüzdür' O yüzden Türkiye'nin güçlenmesi ile ilgili iki devletimizi birliğimizi güçlendiren projeler bundan sonra devamlı olacaktır. İki devletimizin kalkınması için büyük bir projemiz dosta düşmana mesaj olan bir proje idi. O nedenle bu dönemde kardeşliğimizin ne kadar güçlendiğini bir daha bütün dünyaya gösteren dönemde Tokat'ta buluşmak daha da güzel. İnşallah gençlerimizde bu duygu düşünceyi taşır. Çünkü bizi güçlendiren tek ley birliğimiz. Birbirimizde daha çok sahip çıkacağız, bir birimizi daha da güçlendireceğiz. Çünkü Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan gücü Türkiye'nin gücü. Bizim birlik gücümüz kardeş devletlerimizin ve toplumlarımızın gücü demektir” dedi.

Başkan Eroğlu'nu Azerbaycan'a davet eden Paşayeva, Azerbaycan Karabağ adına dosta düşmana mesaj olması için Tokat'ta bir parkın açılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Başkan Eroğlu ise Azerbaycan'a verdikleri öneme binaen kitap fuarında Azerbaycan'ı tema yaptıklarını kaydetti. Başkan Eroğlu, Paşayeva'nın Tokat'ta Karabağ adına bir park oluşturulması teklifini sıcak karşıladıklarını ifade ederek, “Bu milliyetçi söylemleriniz için ülkeyi seven birisi olarak ülkemizle ilgili temennilerinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hep deriz ya ‘iki devlet bir millet' gerçekten de öyle. Biz aynı soydan gelen ama iki ayrı devlet olan fakat millet şuurunu hep içinde hisseden hemen yanı başımızda bizlere bir şey olsa sizler etkilenirsiniz, sizlere bir şey olsa bizler etkileriniz. Adeta bir vücudun azaları gibiyiz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Paşayeva Başkan Eroğlu'na sadece Karabağ'da yetişen Harı Bülbül çiçeği motifinin yer aldığı kravat hediye ederken Başkan Eroğlu'da Paşayeva'ya Tokat'ın sembolü olan ak zambak çiçeği ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler takdim etti.

"Meslektaşlarımızla ilgili kötü şeylerin aleyhindeyiz"

Başkan Eroğlu'nu ziyaret sonrasında Paşayeva, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hiçbir gazetecinin öldürülmesine taraf olmadıklarını ifade eden Paşayeva, “Bizim izlediğimiz kadarıyla Türk makamları bu konu ile ilgili ciddi bir araştırma yaptı. Dünya kamuoyunun gündeminde olan bir olaydı İnşallah bununla ilgili ciddi sonuçlar ortaya çıkar. Her şey tam olarak açıklanmadan bir şeyler zor ama dünyadaki herkesin tavrı tabi ki biz gazetecilerin, hiçbir gazetecinin öldürülmemesini istiyoruz. ‘Öldürülmesinden yanayız' kimse derse bu zaten insanlığın sonu olur. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türkiye'de bu olayın açığa çıkması için tüm çalışmaların yapıldığını bu işin takip edildiğini görüyoruz. Ben çeşitli bölgelerde Irak savaşında, Afganistan'da gazetecilik yaptım. Bazen yanımızda gazeteci arkadaşlarımızın silahla vurulduğunu, öldürüldüğünü gördük. O nedenle meslektaşlarımızla ilgili kötü şeylerin aleyhindeyiz. Mesleğini yapan gazetecilerimizle ilgili böyle durumlar ortaya çıkınca herkes hangi din milletten olursa olsun bütün gazeteciler bunun aleyhinedir. İnşallah Türk makamları bu olayın sonunda kadar giderek gerçeklikler ortaya çıkar. Adaletin tamamıyla ortaya çıkacağına ben inanıyorum. Çünkü Türkiye devletinin bütün uluslararası camianın dikkatinde olduğu için değil sadece adaletin ortaya çıkması için elinden geleni yapacağına inanıyoruz” dedi.