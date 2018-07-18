Piknikten dönerken kazada hayatını kaybedenler defnedildi

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Turhal’ın Çayıraltı köyünden Pazar ilçesine pikniğe gidenleri taşıyan Kemal Gezer idaresindeki traktörün dönüş yolunda Ballıca Mağarası yolunda seyir halindeyken frenlerinde arıza meydana gelmişti. Frenlerin tutmadığını fark eden sürücü traktörün uçuruma yuvarlanmaması için traktörü dağlık alana sürmüş, kontrolden çıkan traktör şarampole devrilmişti. Kazada ölen 3 kişi bugün ikindi namazına müteakiben defnedildi. Çayıraltı köyünde kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet Gezer (75) Hanife Özbektaş (71) ve Semire Gezer (32) köy mezarlığına defnedildi. Acılı aileleri ise sevenleri yalnız bırakmadı.