Tokat-Sivas karayolu Geyraz Mahallesi’nde bulunan uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iftar saatinde yolda olan sürücülere iftar yemeği verildi. İftar saatine yakın bir saatte trafik polisleri tarafından ağır tonajlı araçlar durdurularak şoförleri iftar yemeğine davet edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Tokat Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan uygulamada sürücülere çorba, kavurma, pilav ve tatlı ikram edildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı uygulamadan memnun olduğunu ifade eden şoförlerden Erol Dede, 26 yıldır ilk defa yolda iftar yemeği ile karşılaştığını söyledi. Yolda ilerlerken bir anda trafik polisi ve basın mensuplarını karşısında gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Dede, "Ekipleri ve gazetecileri görünce yolda bir şey mi yaptık diye korktum. Program değişikmiş iftar yemeğiymiş. İftar yemeği olduğunu öğrenince rahatladık biraz. Daha araç durmadan fotoğraf ve kamera çektiğiniz için korktuk biz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ben" dedi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise, "Bir tas çorba, bir dilim ekmek, bir yudum su" başlığında iftar saatinde bir program yaptıklarını söyledi. İftar saatinde vatandaşların evine bir an önce gitmek için sürat yaptığını ve kazaların yaşandığına dikkat çeken Topaloğlu, "Bizler de karayolundaki sürati bir nevi aşağıya çekebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Onları iftar saatinde ağırlayarak hem dertlerini dinlemek hem de bir yere yetişmek için sürati ve kazaları engellemek için böyle bir düşüncemiz oldu. Bu uygulamadan vatandaşlarımızın mutlu olması bizleri de mutlu etti" dedi.