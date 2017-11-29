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29 Kasım 2017 23:02

Polisten av bayilerine denetim

Tokat’ta av malzemesi satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen denetimlerde çok sayıda satışı yasak olan kesici alet, 4 adet ruhsatız av tüfeği ile 32 adet ülkeye girişi yasak olan dipçik ele geçirildi.

Polisten av bayilerine denetim

29 Kasım 2017 23:02


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından İl merkezinde 12, ilçelerde 30 olmak üzere 42 av malzemesi satışı yapan bayii denetlendi. Yapılan denetimlerde 16 muşta, 16 sustalı bıçak, 6 pala, 2 kama, 27 yasak nitelikteki bıçak olmak üzere toplam 51 kesici alet; 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet ise ülkeye girmesi yasak olan dipçik ele geçirildi. Ayrıca yapılan uygulama kapsamında; beş kişi ye ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlaması ile adli işlem yapıldı. Bir kişiye de idari para cezası uygulandı.




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