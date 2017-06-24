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24 Haziran 2017 10:52

Polisten sürücülere uyku açan spor uygulaması

Tokat’ın Niksar ilçesinde uluslararası D-100 karayolunda sıra dışı uygulama yapan polis, bayramda yola çıkan araç sürücülerine egzersiz aletleriyle spor yaptırarak dikkatlerini artırmaya çalıştı.

Polisten sürücülere uyku açan spor uygulaması

24 Haziran 2017 10:52


Niksar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bayramı tatili süresince trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla sıra dışı bir uygulamaya imza attı. Jandarma ve trafik ekipleri bayram trafiğinin yoğun olduğu D-100 karayolunda oluşturulan uygulama noktasında sürücülere spor yaptırarak kas açma hareketleri sayesinde dinlenmeleri, böylece kaza yapma olasılığını minimuma düşürmeyi hedefliyor.


Uygulamada yol kenarına yerleştirilen bazı spor aletlerine yönlendirilen sürücülerin burada kısa süre de olsa spor yaparak kaslarını açmaları ve dikkatlerini toplamaları sağlandı. Yapılan uygulama karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen araç sürücüleri memnuniyetlerini dile getirdi. Uygulamayı bizzat yerinde takip eden Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, sürücüleri hem trafik kazalarına karşı bilgilendirmek hem de onlarla sohbet ederek hava almalarını böylece yolda dikkatlerinin dağılmalarını önlemek amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.


Ülke genelinde bayram arifesi olması nedeniyle yolların oldukça yoğun olduğunu ifade eden Topaloğlu, "Biz de trafik kazalarını asgariye indirmek hatta hiç olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bütün personelimiz görevi başında. Hem trafik ekiplerimizle hem de jandarma trafik ekiplerimizden yardım alarak şehirlerarası ve şehiriçi yollarımızda bayram nedeniyle ek tedbirler aldık. Malum Türkiye’nin kanayan yarası bayram arifelerinde ölümlü trafik kazaları çok olmaya başladı. Yollarımız düzeldi ama araçlarımız daha süratli gitmeye başladı. Özellikle uzun yol sürücülerinin tabi belli bir dayanma gücü var. Hava da sıcak, yorgun oluyorlar. Trafik kontrolü yaparak yolcularımızı dinlendirmiş oluyoruz. Çünkü sürücüler fark etmiyor. Uzun yoldan geldiği için refleksleri yavaşlıyor ve bunun sonucunda da trafik kazaları meydana geliyor. Bu da bizi üzüyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız bir fikir geliştirdi. Buraya spor aletleri koyduk. Böylece sürücüler kas açma hareketleri yaparak rahatlamış oluyor. Burası D-100 karayolu. Baya aktif bir yol. Bayram trafiği artık başladı" diye konuştu.




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