Prof. Dr. Şimşirgil: "15 Temmuz'un benzeri Sultan Abdulhamit Han döneminde yaşandı"

Tokat'ta kitap fuarına katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "15 Temmuz'un tarihte en büyük benzeri nedir diye konuşacak olsak bunun en iyi benzerini Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Abdülhamit Han zamanında yaşandı. 622 yıllık imparatorluğumuzu kaybettik" dedi.

Tokat Belediyesi tarafından 2.'si düzenlenen kitap fuarında Tarih Profesörü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, kitaplarını imzaladı. Kitap fuarında yoğun ilgi gören Şimşirgil, ayrıca Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerle ‘okullu okulsuz okuyoruz' projesi kapsamında bir araya geldi. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Şimşirgil, dizilerin değerlerimizi körelttiğini ileri sürdü.

Bazı değerlerden yoksun olanları yaşayan ölü diye tanımlayan Şimşirgil, "2016 yılında ölü adamlar Türkiye'yi işgal ettirmeye kalkıştırdı. Mankurt ediyorlar üniversitelerde. 'Üniversite bitirdim' diyen adamı ölü değil zannetme. Üniversitende de çıkıyor adam yine ölü. Dinini, dilini, tarihini doğru bilmediği zaman o adam ölü. Bu adam musalla taşında acıyın. Ya öteki yürüyen ölü, yaşıyor buna acı buna yan. Asıl sıkıntı burada yaşıyor ama ölü. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insan ilimle yaşar ilimsiz değil" dedi.

Öğrencilerle öz çekim yaparak salondan ayrılan Şimşirgil, Tokat Belediyesi kitap fuarında hayranlarına kitaplarını imzaladı.

"622 yıllık imparatorluğumuzu kaybettik"

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Prof. Dr. Şimşirgil, "15 Temmuz'un tarihte en büyük benzeri nedir diye konuşacak olsak bunun en iyi benzeri Sultan Abdülhamit Han zamanında yaşanmıştır. Sultan Abdülhamit Han, mektepler açtı, okullar açtı. Talebeleri yurt dışlarına gönderdi ancak Tanzimat'la birlikte başlayan okullarımızdaki mason ve dönme bir takım hocalar maalesef gençlerimizi bizim değerlerimizden uzak tutuyorlardı. Başka noktalara götürüyorlardı. Nitekim 'Abdülhamit Han'ın açtığı okullarda yetişen talebeleri yıktı' diye meşhurdur. Biz onları 80 sene boyunca kahraman diye okuduk, İttihat ve Terakkiyi. Darbecileri, Osmanlı Devleti'ni yıkanları kahraman diye okursak gün gelir Cumhuriyeti de yıkarlar. Tarihi doğru anlatmak lazım. 15 Temmuz başarılı olsa idi bugün T.C. diye bir devlette yoktu, Cumhuriyetimiz'de yoktu. Kiminle yıkıyorlardı 40 yıldır benim mekteplerimde okuyan Mankurt ettiler ve benim üzerinden onlar tankla tüfekle, topla yürür hale getirdiler. Ama milletin sağ duyusu milletin birlikteliği Cumhurbaşkanımızın yerinde duruşu onların bu planlarını oyunlarını bertaraf etti. Ama bunun aynısını ve başarılı olanını Abdülhamit Han döneminde biz yaşadık. 622 yıllık imparatorluğumuzu kaybettik. Bunu asla unutmayalım ve gençlerimize sahip çıkalım. Bugün Tokat kitap fuarını bu noktada önemsiyorum. Kitap fuarlarının mutlaka her yıl az satıldı, çok satıldı mutlaka düzenlenmesi lazım. Buraya gelen yazarların okullara götürerek gençlerle buluşturulması lazım. Belediyelerimizin birinci asli işinin kültür faaliyeti olması lazım diye düşünüyorum. Ancak o zaman devletimiz ayakta kalır. Yoksa Türkiye'yi okulları, yolları, sanayisi ile büyütebilirsiniz ama gençliği kaybettiyseniz yarın devlet diye bir şey kalmaz. Hemde sizin gençliğinizle sizin devletinizi yok ederler. İnşallah bunlardan ibret alırız, daha güzel günlere birlik beraberlik ve ilimle gençlerimizle beraber yürürüz diyorum” dedi.