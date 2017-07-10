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10 Temmuz 2017 11:10

Rafet El Roman, bin 400 rakımda hayranlarını coşturdu

Tokat’ın Niksar ilçesinde sahne alan pop müzik sanatçısı Rafet El Roman şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Rafet El Roman, bin 400 rakımda hayranlarını coşturdu

10 Temmuz 2017 11:10


Pop müzik sanatçısı Rafet El Roman 2’nci Ahi Pehlivan etkinlikleri kapsamında Niksar’da sahne aldı. Bin 400 metre rakımlı Çamiçi Yaylasında sahne alan pop müzik sanatçısı Rafet El Roman şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan konser öncesi yaptığı konuşmada,"Rafet El Roman’ı iki yıl önce sahneye çıkaracaktık. Lakin ülkemiz o günlerde çok zor günler geçiriyordu. Bunu için iptal etmiştik. Kısmet bu güne oldu. İki yıl sonrasında Rafet beyle tekrardan sahneye çıkmasını istedik. Bizleri kırmadı ve bugün bizimle. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Ünlü sanatçı Rafet El Roman ise Niksar’ın ismini her zaman duyduğunu ve çok merak ettiğini belirterek, Niksar’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, bin 400 yıllık şifa kaynağı Ayvaz Suyu ile poz vererek, "Niksar dendiğinde aklıma şifalı suyu geliyor" dedi.


Daha sonra Rafet El Roman yeni ve eski şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı. Konserin ardından Belediye Başkanı Özdilek Özcan ünlü sanatçıya Niksar sandığı takdim etti. Konsere yaklaşık 3 bin kişi katıldı.




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