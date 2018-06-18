Ramazan ayından sonra "o" lezzet için fırınlara akın ettiler

Tokat’ta un, yağ ve tuz karışımından yapılarak özel tavalarda pişirilen yağlının tadına bakmak için vatandaşlar fırınlarda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde fırınlara giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kimileri paket yaptırarak iş yerinde kimileri ise fırında çayla birlikte yağlının tadına baktı.

Yağlı ustası Sadık İşeri, Tokat’ın meşhur lezzeti yağlının ülke genelinde tanındığını kaydetti. Tokatlıların bir çoğunun kahvaltıda mutlaka yağlı yediğini ifade eden İşeri, Ramazan’dan sonra oluşan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Yağlının mayasız un, yağ ve tuz kullanılarak kara fırında pişirildiğini ifade eden İşeri, "Ramazan sonrasında yoğunluk var. Vatandaş yağlıyı özlemiş. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Yağlı sırası bekleyen vatandaşlar da Ramazan ayından sonra özledikleri lezzetin tadına baktıklarını kaydetti.

Geleneksel lezzet

Mermer üzerinde daire olarak açılan hamur katlanırken arasına paket yağı veya isteğe göre tereyağ konuluyor. Sade ve çökelekli olarak yapılan yağlı, özel tavalarda taş fırınlarda pişiriliyor. Yaklaşık 7-8 dakikada hazır olan yağlı genelde çayla birlikte tüketiliyor. Tokat’ta yaklaşık 100-150 yıllık bir geçmişi olan yağlı sadece sabahları belirli saat dilimleri içerisinde yapılıyor ve sıcak olarak tüketiliyor.