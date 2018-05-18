Ramazan’da 15 kuralda sağlıklı beslenme

Sahurda daha çok kahvaltılık menüler tercih edilmeli" dedi.

Ramazan ayında, değişen öğün sayısı ve besin tüketimi nedeniyle sağlıklı beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Tokat Fizyomer Tıp Merkezi Diyetisyeni Cansu Kargu, 15 kuralda sağlıklı beslenmenin formülünü sıraladı. Değişen öğün sayısında açlık hissi ile birlikte besin tüketiminde aşırıya kaçılmaması tavsiyesinde bulunan Kargu, Ramazan ayı boyunca dikkat edilmesi gereken 15 maddeyi şu şekilde sıraladı.

"Mutlaka sahur yapılarak açlık süresi kısaltılmalı. Sahurda daha çok kahvaltılık menüler tercih edilmeli. Peynir, yumurta, söğüş salatalık-domates, az tuzlu,tuzsuz zeytin ve tam buğday ekmeğinden oluşan basit bir örnek menü verebiliriz. Sahurda tüketilecek pidenin tok tutma özelliği tam buğday,çavdar,kepek ekmeğinden daha az. Esmer ekmek ilk tercih olmalı. Orucu açarken çok soğuk olmayan bir bardak su ve şekeri dengelemesi için 1 hurma,1 kase hafif kremasız çorba üçlüsü tercih edilebilir. Ramazan’da kabızlığı olan kişiler 3 kayısı ve 1 su bardağı kefirden yapılmış cacık ile de orucunu açabilirler. Sağlıklı bir Ramazan ve oruç dönemi geçirmenin kilit noktası orucu açtıktan sonra 20-30 dakika ara vermektir. 16-18 saat açlığın ardından vücuda birden ara vermeden ana yemek ile yüklenip aşırı ağır besin tüketmek sindirim problemleri ve hazımsızlığa yol açar. Ara verilip tekrar iftara oturduğumuzda protein, sebze, karbonhidrat, bakımından hepsinin bulunduğu dengeli bir tabak hazırlanmalı. İftar sırasında aşırı sıvı alımından kaçınılmalı. Abartılı sıvı tüketimi sindirim enzimlerinin seyrelmesine hazımsızlık durumunun oluşmasına neden olur. İftardan 1-1.5 saat sonra yapılacak 30-45 dakika yürüyüş sindirime yardımcı olurken, vücut metabolizmasını uyandırıp hızlanmasını sağlar. İftar ile sahur arasında 1 ara öğün yapılmalı. Ara öğün yerine ölçülü yenecek mevsim meyveleri kullanılabilir. Örneğin 6 orta boy çilek ya da 12 kiraz ya da 1 küçük kase erik ya da 2 iri üçgen dilim karpuz gibi. Yanlarında süt, yoğurt, ayran gibi süt gruplarının tüketimi meyve şekerinin kana geçişini yavaşlatarak uzun süre tok kalınmasını sağlar. İftar ile sahur arasında 2-2.5 litre su içilmeli. Ramazanda günlük içeceğimiz 1 maden suyu gün içinde kaybedeceğimiz mineralin yerine konmasına yardımcı olur."