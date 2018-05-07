Reşadiye Belediyesi turnuvaya ev sahipliği yaptı

İstanbul’da köy dernekleri tarafından organize edilen Reşadiye 4. Kelkit Halı Saha Futbol turnuvası finalinde Reşadiye Belediyesi ev sahipliği yaptı. İlçe stadyumunda oynanan karşılaşmada Baydarlıspor, İsmailiyespor’u 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada dereceye giren İsmailiyespor, Çayırpınarspor ve Gündoğduspor ‘a madalya ve kupalarını Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve protokol üyeleri verdi.

Centilmenlik ortamında bir turnuvayı daha tamamladıklarını ifade eden Başkan Kılıç, futbolculara göstermiş oldukları birliktelikten tebrik ederek, turnuva komitesine ve katılım sağlayan bütün köy takımlarını tebrik etti. Yapılan konuşmalarını ardından katılımcılara Tokat’ın yöresel yemeği keşkek ikram edildi.