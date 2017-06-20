Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 13:06

Reşadiye Kaymakamı Erdem polislerle sahur yaptı

Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, İlçe Emniyet Amirliği personeli ile sahurda bir araya geldi.

Reşadiye Kaymakamı Erdem polislerle sahur yaptı

20 Haziran 2017 13:06


Reşadiye’de vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat kesintisiz görevlerinin başında olan ilçe emniyet amirliği polis memurları ve ilçede görev yapan özel harekat polisleri ile sahurda bir araya gelen Kaymakam Erdem, sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Güvenlik güçleri ile birlikte sahur programında bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Erdem, Ramazan’ın herkese hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Erdem, "Polislerimiz her türlü zorluklara rağmen görevini 24 saat sürdürüyor. Başta vatandaşımızın can ve mal güvenliği olmak üzere, halkımızın her türlü güvenliğini sağlayan emniyet personeli arkadaşlarımız ilçemizde de halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak adına fedakarca görev yapıyor. Çeşitli kesimlerde sahur ve iftar programları yapıyoruz. Bugün de polislerimizle sahurda birlikte olalım istedik. Bu vesileyle büyük bir özveri ile görevini yapan emniyet güçlerimizi ziyaret ederek, yanlarında olduğumu daha güçlü ifade etmek istedim. Ülkemizin her bir köşesinde görev yapan güvenlik güçlerimize Allah kolaylıklar versin, hiçbirinin ayağını taşa değdirmesin. Ayrıca yaklaşan Kadir gecesi ve Ramazan bayramını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:38
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!