Reşadiye Kaymakamı Erdem polislerle sahur yaptı

Reşadiye’de vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat kesintisiz görevlerinin başında olan ilçe emniyet amirliği polis memurları ve ilçede görev yapan özel harekat polisleri ile sahurda bir araya gelen Kaymakam Erdem, sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Güvenlik güçleri ile birlikte sahur programında bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Erdem, Ramazan’ın herkese hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Erdem, "Polislerimiz her türlü zorluklara rağmen görevini 24 saat sürdürüyor. Başta vatandaşımızın can ve mal güvenliği olmak üzere, halkımızın her türlü güvenliğini sağlayan emniyet personeli arkadaşlarımız ilçemizde de halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak adına fedakarca görev yapıyor. Çeşitli kesimlerde sahur ve iftar programları yapıyoruz. Bugün de polislerimizle sahurda birlikte olalım istedik. Bu vesileyle büyük bir özveri ile görevini yapan emniyet güçlerimizi ziyaret ederek, yanlarında olduğumu daha güçlü ifade etmek istedim. Ülkemizin her bir köşesinde görev yapan güvenlik güçlerimize Allah kolaylıklar versin, hiçbirinin ayağını taşa değdirmesin. Ayrıca yaklaşan Kadir gecesi ve Ramazan bayramını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.