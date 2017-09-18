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18 Eylül 2017 15:34

Reşadiye’de 3 bin 295 öğrenci ders başı yaptı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 3 bin 295 öğrenci ders başı yaptı.

Reşadiye’de 3 bin 295 öğrenci ders başı yaptı

18 Eylül 2017 15:34


Reşadiye’de yeni-eğitim öğretim yılı döneminde, 324 öğretmen ve 3 bin 295 öğrenci ders başı yaptı. 18-22 Eylül İlköğretim Haftası ve yeni eğitim öğretim yılı açılışı için Reşadiye’de Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Buradaki törenin ardından Reşadiye Kaymakamı İbrahim Gültekin, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk Gaziosmanpaşa İlkokulunda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.


Kaymakamı İbrahim Gültekin,"Yeni eğitim ve öğretim yılının sevgili öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı Cemil Kılıç ise,"2017-2018 eğitim-mğretim yılımızın geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Milli Eğitim camiasına, tüm ailelerimize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.




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