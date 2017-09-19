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19 Eylül 2017 14:52

Reşadiye’de Gaziler Günü kutlandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Reşadiye’de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 14:52


Törene Reşadiye Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ferit Merttir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Çezik, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Reşadiye Kaymakamlığı tarafından Atatürk Parkı’nda gaziler onuruna öğlen yemeği verildi. Devlet olarak sadece özel günlerde değil her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayan Kaymakam Gültekin,"Talep ve istekleriniz bizim için önemli olup, en kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır. Sizler bu millet için en değerli varlıklarınız olan evlatlarınızı verdiniz, gazilerimiz bedenlerini ortaya koydu uzuvlarını kaybetti bu vesileyle ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bu programa katıldıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.




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