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09 Ocak 2017 16:17

Reşadiye’de halı sahanın çatısı çöktü

Reşadiye’de halı sahanın çatısı çöktü

09 Ocak 2017 16:17

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çermik Mahallesi’nde bulunan bir işletmeye ait halı sahanın çatısı yoğun kar yağışı nedeni ile biriken karın ağırlığına dayanamadı. Sabah saatlerinde halı sahanın çatısının çökmesi sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.
Olayın halı sahada kimsenin olmadığı saatlerde meydana gelmesi muhtemel bir faciayı önledi.



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