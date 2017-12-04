Reşadiye’de halk günü toplantısı yapıldı

Reşadiye’de vatandaşların istek ve taleplerini devletin ilgili mercilerine doğrudan iletilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla her ayın ilk Pazartesi günü halk günü toplantısı yapılıyor. Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak ve Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, vatandaşlarla bir araya gelerek istek, şikayet ve önerilerini dinledi. Kaymakam Çırak, vatandaşlara açıklamalarda bulunurken, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Vatandaşların ve muhtarların sorunlarını dinleyip, kaymakamlık ve belediye olarak onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ise ilçedeki yapılan çalışmalar ve hizmetlerden bahsetti..

Toplantıya katılan vatandaşlar ve muhtarlar istek ve şikayetlerini dile getirerek Kaymakam Çırak’a ve Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler.