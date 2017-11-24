Reşadiye’de Öğretmenler Günü kutlandı

İlk tören Hükûmet Meydanı’nda ki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin konulmasının ardından Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Reşadiye Asliye Hukuk Hâkimi Özdemir Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Çezik, Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Meydanda ki törenin ardından kutlamalar, Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakârtürk yaptı. Program da öğrenciler şiirler okudu, türküler söyledi, tiyatro ve skeç gösterileri yaptı.

Adaylığı kalkmış genç Öğretmenlerin meslek yemini töreninin ardından, emekli olan öğretmenlerin hizmet ve şeref belgeleri Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak ile Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç tarafından verildi. Öğretmenler günü kutlamaları kapsamında düzenlenen, öğretmenler arasında yapılan halı saha futbol turnuvasında ilk 3’e giren takımların kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakârtürk okul müdürlerine takdim etti.