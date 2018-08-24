Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 19:35

Reşadiye’de orman yangını

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangında 1.

Reşadiye’de orman yangını

24 Ağustos 2018 19:35

5 hektarlık alan küle döndü.


Orman yangını, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek yangını söndürmek için çaba gösterdi. Reşadiye ve Niksar Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri yapıldı. 1.5 hektar ormanlık alan küle döndü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç