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27 Ağustos 2018 14:43

Reşadiye’de orman yangını

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kent ormanın yakınında çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Reşadiye’de orman yangını

27 Ağustos 2018 14:43


Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi şehir merkezine yakın bir noktada bulunan kent ormanın alt tarafında çıkan yangına Reşadiye Belediyesi İtfaiyesi, orman işletme müdürlüğüne ait arazözler ve vatandaşların müdahale etti. Kuruyan otların rüzgarla birlikte tutuşarak ormanlık alana ilerlemesi nedeni ile korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yoğun gayreti ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, yangının çıkış nedenin henüz tespit edilemediğini ifade ederek, "Yangın itfaiye ekibimiz, Orman İşletme şefliği ve halkımızın yardımı ile söndürüldü. Çok şükür kayda değer bir zayiat olmadı, kazasız belasız söndürüldü" diye konuştu.




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