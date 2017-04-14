Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:37

Reşadiye’de referandum güvenlik toplantısı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde referandumun huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi amacıyla asayiş toplantısı düzenlendi.

Reşadiye’de referandum güvenlik toplantısı

14 Nisan 2017 16:37


Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, referandum öncesi ilçenin huzur ve güvenliği için, İlçe Emniyet Amiri vekili Mesut Taş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Çezik ile kaymakamlık makamında seçim öncesi bir toplantı düzenledi. Kaymakam Erdem, seçim bölgesi ve sandık alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerini almak, seçim güvenliği kapsamında İlçede bulunan 4 trafo merkezindeki mevcut güvenlik görevlilerini takviye etmek ve meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek maksadıyla; Jandarma ve 29 Emniyet personeli olmak üzere toplamda 241 personel ve 33 araç görevlendirilmiş olduğunu söyledi. Ayrıca ilçede bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenliği Yönetim Sisteminin (KGYS) 24 saat boyunca faal olarak çalışması için gerekli önlemler alındığını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:01
  • Güneş :05:48
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:20
  • Yatsı :20:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!